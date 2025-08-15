В России высказались о судьбе размещенных в Молдавии украинских военных самолетов

Депутат Колесник: Самолеты на молдавском аэродроме могут стать военной целью РФ

Военно-транспортные украинские самолеты на аэродроме в Молдавии могут стать законной целью Вооруженных сил России в зависимости от того, какой груз в них находится и какие действия они будут предпринимать, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на военном аэродроме Маркулешты в Молдавии были размещены украинские самолеты, в том числе военно-транспортные. Уточняется, что речь идет о пяти воздушных судах, предназначенных для гуманитарных и аварийных миссий.

«Мы с Молдавией не воюем. У нас с ними не самые лучшие отношения, но тем не менее. Однако украинские самолеты вполне могут стать законной целью России в случае каких-то противоправных действий — если будут запускать что-то с этих самолетов, вести огонь по нашей стране, тогда никто не будет терпеть этого. Даже если они находятся в воздушном пространстве Молдавии», — объяснил Колесник.

Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность принять Молдавию в союз раньше, чем Украину. Однако в Брюсселе опасаются, что это решение может «разозлить Киев», который находится «в режиме ожидания» из-за отказа Венгрии и премьер-министра страны Виктора Орбана одобрить аналогичное решение для Украины.

