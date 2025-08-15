В России высказались об эффекте возможного соглашения по контролю вооружений с США

Депутат Новиков: Россия и США могут укрепить международную безопасность

Заключение Россией и США новой сделки по стратегическим наступательным вооружениям могло бы помочь укрепить международную безопасность, заметно ослабшую в последние годы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Потенциальная значимость такого договора чрезвычайно высока, — сказал политик. — За последние годы произошли события, которые разломали всю систему международной безопасности. Прежние договоренности, заключенные на разных этапах, были сломаны, а внятного их замещения не произошло. Вместе с тем, давно известно, что в мире накоплено достаточное количество ядерных вооружений для того, чтобы несколько раз уничтожить человечество».

Сделка по стратегическим наступательным вооружениям, как объяснил Новиков, способствовала бы не только снижению напряженности между Россией и США, Россией и НАТО, но и стала бы хорошим примером для других государств, которые могли бы тоже включиться в многосторонние соглашения, связанные с контролем над вооружениями.

«Если лидеры, обладающие наибольшими запасами ядерного оружия не подадут такой пример, как мы можем рассчитывать на то, что и другие государства будут сдерживать себя в вопросе производства вооружений? А ведь клуб таких государств широк. Так что потенциальный новый договор между Россией и США сыграл бы большую роль в изменении международного климата», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Он объяснил, что это необходимо для обеспечения долгосрочного мира между странами.