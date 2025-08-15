Экономика
09:19, 15 августа 2025Экономика

В России заговорили о стагнации на рынке труда

«Ъ»: Соотношение числа активных резюме к количеству вакансий почти не изменилось
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам июля 2025 года соотношение числа активных резюме к количеству доступных вакансий в РФ практически не изменилось, увеличившись лишь на 0,5 процентного пункта (п.п.) в месячном выражении. О признаках стагнации на российском рынке труда сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевых игроков.

За второй летний месяц соответствующий hh.индекс достиг 6 пунктов против июньских 5,5. Спрос на труд в России в июле был на четверть ниже, чем годом ранее, тогда как число активных резюме на рынке за это время фактически осталось на уровне июня. В настоящее время говорить об острой нехватке соискателей не приходится, индекс говорит об умеренной конкуренции за рабочие места, пояснили аналитики.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков утверждает, что российский рынок труда постепенно переходит к стагнации. Фиксируемые статистикой тенденции говорят о замедлении роста числа рабочих мест, объясняет аналитик. На фоне растущих издержек часть отечественных предприятий уже предприняли ряд антикризисных мер и переходят на сокращенную трудовую неделю, резюмировал он.

На четырехдневку из-за растущих издержек ранее перешел ряд российских автопроизводителей, включая «КамАЗ», «ГАЗ», Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ). Ведущий отечественный концерн — «АвтоВАЗ» — также рассматривает такой вариант. На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры крупнейший в РФ производитель цемента — «Цемрос» — тоже вынужденно объявил о переходе на четырехдневку с 1 октября, а до этого — о закрытии своего завода в Белгородской области. Подобная тенденция, как утверждают, свидетельствует об усиливающемся кризисе в российской экономике.

