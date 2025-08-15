Мир
В сети показали фото отеля для российской делегации на Аляске

Юнашев опубликовал фото из отеля на Аляске, в котором остановилась делегация РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
В окрестностях города Анкоридж

В окрестностях города Анкоридж. Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Фото из отеля на Аляске, в котором остановилась делегация России, попали в сеть. Их опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Отель тихий, уютный, какой-то очень "местный". В зоне лобби чучела животных — колоритно», — написал он.

Кроме того, журналист рассказал, что в ресторане при отеле подают простые блюда из локальных продуктов по средним для США ценам. «Никакой показной роскоши, все очень умеренно», — подытожил журналист.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, пройдет встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

