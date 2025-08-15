Мир
22:36, 15 августа 2025Мир

В США обратились к Трампу перед встречей с Путиным

Риттер: Для прекращения огня Украина должна вывести войска из четырех областей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует осознать, что для прекращения огня на Украине необходим вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер, его слова приводит РИА Новости.

«Если [президент России Владимир] Путин сможет убедить его, что скорейший путь к прекращению огня для Украины — это покинуть российские области и сказать НАТО нет, то все», — отметил он.

В противном случае, предупредил эксперт, Москва будет готова освободить их силой.

Ранее Трамп сообщил, что на встрече с Путиным затронет вопрос обмена территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. Переговоры двух лидеров пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

    Все новости