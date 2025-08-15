Мир
22:25, 15 августа 2025Мир

В США рассказали о «прянике» Трампа для Путина

CNN: Белый дом хочет дать Путину «пряник», чтобы обеспечить мир на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Администрация президента США Дональда Трампа хочет дать российскому лидеру Владимиру Путину «пряник», чтобы добиться прогресса в вопросе мира на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Представители администрации в частном порядке заявили, что необходимо обеспечить Путину "пряник", чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. В качестве "пряника" могли бы выступать переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям между двумя странами», — указано в сообщении.

При этом в Белом доме сложилось впечатление, что Европа не считает нужной привлекать Россию за стол переговоров. Представители администрации Трампа отметили, что европейцы «годами не думали о пряниках», назвав такой подход «детским и непрактичным».

Ранее Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направятся на переговоры.

