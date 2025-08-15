В США рассказали о слишком опасном предшественнике «Буревестника»

TNI: Американская ракета с ядерным двигателем SLAM оказалась слишком опасной

Американская крылатая ракета с ядерным двигателем, которую планировали разработать в рамках проекта Pluto («Плутон»), оказалась слишком опасной. О причинах отмены проекта рассказали в публикации The National Interest (TNI).

Американские конструкторы создали ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который мог обеспечить практически неограниченную дальность ракете. Образец Tory-IIA испытали в 1961 году, а в 1964-м протестировали Tory-IIC, проработавший около пяти минут. Мощность силовой установки составила 513 мегаватт. На основе этих моторов хотели создать ракету Supersonic Low-Altitude Missile (SLAM), которая могла бы стать предшественником российского «Буревестника».

«У проекта "Плутон" был один существенный недостаток: радиоактивный выхлоп. В то время как атомные подводные лодки и авианосцы оснащены реакторами, предотвращающими выброс радиации, ракета не имела таких гарантий», — пишет издание. В полете SLAM могла бы оставить радиационный шлейф над всеми странами, через которые она бы летела.

Проект «Плутон» закрыли в 1964 году. Основной причиной отказа от ядерной крылатой ракеты был прогресс в создании эффективных и менее дорогих межконтинентальных баллистических ракет. К 1963 году стоимость разработки SLAM составила 260 миллионов долларов (около двух миллиардов по нынешнему курсу).

Ранее в августе китайский военный эксперт Сун Чжунпин допустил, что крылатая ракета «Буревестник» может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале.