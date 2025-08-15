Мир
22:05, 15 августа 2025Мир

В США рассказали об опасениях РФ на саммите Путина и Трампа

CNN: Делегация России опасается прослушки и шпионажа на саммите Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Секретная служба Соединенных Штатов сотрудничала с охраной российского президента Владимира Путина, чтобы не допустить прослушки в ходе его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Как утверждает источник, несмотря на то, что сотрудники российской и американской служб безопасности тесно работают вместе, между ними совершенно нет доверия.

Кроме того, по словам собеседника телеканала, российская делегация, опасаясь прослушки американской разведки, может использовать во время поездки на Аляску одноразовые телефоны и компьютеры. Потом технику выбросят. Также делегатов проинструктировали о том, как избежать взлома своих устройств.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Служба безопасности президента России Владимира Путина и Секретная служба США, отвечающая за охрану лидера США Дональда Трампа, проводят совместные операции в Анкоридже, где состоится саммит двух лидеров

