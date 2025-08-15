Объем замороженных российских бизнес-активов оценили

Аналитик Хазанов: Российских бизнес-активов заморозили на 80 миллиардов долларов

За границей заморозили российских активов на 60-80 миллиардов долларов, считает независимый промышленный аналитик Леонид Хазанов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в основном речь идет о деньгах представителей банковского бизнеса, топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности. Что касается самих активов, то к ним относятся как деньги на счетах в заграничных банках, так и драгоценные металлы в сейфах, ценные бумаги и предприятия.

В основном заморозкой занимались Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Великобритания, то есть страны, где многие бизнесмены не просто хранили деньги, но и постоянно жили.

В конце июня заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что заморозка российских активов не обошлась без негативных последствий для стран Запада, финансовая система которых получила большой урон.

Представители Европейского союза пообещали, что замороженные в западных странах российские активы останутся заблокированы до тех пор, пока власти РФ не компенсируют Украине понесенные ей убытки из-за боевых действий на востоке страны.