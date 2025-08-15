Мир
21:09, 15 августа 2025Мир

Вице-президент США сделал заявление в преддверии встречи Путина и Трампа

Вице-президент США Вэнс заявил, что молится о мире перед встречей на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Молюсь о мире в предстоящие дни», — указал Вэнс.

Вице-президент США также выразил благодарность главе государства «за его лидерство».

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

