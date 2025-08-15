Власти заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: Украинские БПЛА продолжают атаковать Белгород

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают атаковать Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — поврежден фасад», — написал чиновник.

По его словам, обломки еще одного БПЛА повредили кровлю и фасад многоквартирного дома, а также четыре автомобиля. Губернатор выехал на место ЧП. Он также сообщил о работе всех оперативных служб.

Ранее в сети появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Белгородом. На видеозаписи показан летящий в небе дрон, который мгновенно уничтожается силами ПВО — от удара дрон задымился, прозвучал громкий взрыв.