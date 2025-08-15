Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 15 августа 2025Россия

Власти заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: Украинские БПЛА продолжают атаковать Белгород
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают атаковать Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — поврежден фасад», — написал чиновник.

По его словам, обломки еще одного БПЛА повредили кровлю и фасад многоквартирного дома, а также четыре автомобиля. Губернатор выехал на место ЧП. Он также сообщил о работе всех оперативных служб.

Ранее в сети появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Белгородом. На видеозаписи показан летящий в небе дрон, который мгновенно уничтожается силами ПВО — от удара дрон задымился, прозвучал громкий взрыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

    Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

    Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

    Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

    Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

    Назван общий враг Путина и Трампа

    Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

    Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

    Путин прибыл на российский завод

    Создатели дрона «КВН» представили «Термен» для «подслушивания» артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости