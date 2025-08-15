Военкор описал положение России с помощью загадки про два стула и предложил выход

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин назвал пять достижений России за время проведения СВО. Об этом он написал в Telegram.

Журналист описал положение Москвы как положение героя известной загадки про два стула. В такой ситуации Россия «сколачивает свою табуретку», заявил он.

Стешин указал, что на время СВО Россия смогла доказать Западу свою устойчивость как единого государства. Кроме того, Москва продемонстрировала способность держать удар и смогла мобилизовать свой оборонно-промышленный комплекс, продолжил он. Помимо этого, России удалось эффективно противостоять экономическим санкциям, указал Стешин. Наконец, страна проявила упертость в достижении заявленных целей, заключил военкор.

