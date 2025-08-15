Культура
Волочкова решила никогда больше не выходить замуж

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда больше не выйдет замуж
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

Артистка объяснила свое недавнее появление на ковровой дорожке в компании «арабского шейха». По словам Волочковой, роль шейха исполнил «парень с экзотическим именем», он армянин и никакого отношения к ОАЭ не имеет. «Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье. Замуж никогда не пойду, мне хватило», — заявила она.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на решение дочери Ариадны сменить фамилию.

