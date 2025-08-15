Волочкова решила никогда больше не выходить замуж

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Ее слова приводит Общественная служба новостей.
Артистка объяснила свое недавнее появление на ковровой дорожке в компании «арабского шейха». По словам Волочковой, роль шейха исполнил «парень с экзотическим именем», он армянин и никакого отношения к ОАЭ не имеет. «Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье. Замуж никогда не пойду, мне хватило», — заявила она.
Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на решение дочери Ариадны сменить фамилию.