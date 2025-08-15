Спорт
00:52, 15 августа 2025Спорт

Женщина-судья удалила футболиста «Ростова» за прикосновение к ней

Судья Вера Опейкина удалила футболиста «Ростова» Мохеби за прикосновение к ней
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Главная судья Вера Опейкина удалила футболиста «Ростова» Мохаммада Мохеби за прикосновение к ней в матче Фонбет Кубка России, в котором ростовчанам противостоял «Пари НН». Об этом сообщает Sports.ru.

На 86-й минуте встречи Мохеби прикоснулся к арбитру, за что получил от нее вторую желтую карточку и был удален с поля. В результате «Ростов» остался вдевятером, на 73-й минуте прямую красную карточку заработал защитник ростовчан Александр Тарасов.

«Пари НН» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте матча забил полузащитник Хуан Босельи.

36-летняя Опейкина — арбитр Международной федерации футбола (ФИФА). Она неоднократно работала на матчах мужских команд. В 2023 году она стала первой женщиной-арбитром, работавшей на игре в Кубке России.

    Все новости