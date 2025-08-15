Россия
Житель многоэтажки в Курске рассказал подробности о ночной атаке

РИА Новости: У не пережившей атаку ВСУ на Курск женщины остались двое детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Сухоруков / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажку в Курске, по последним данным, пострадали 12 человек. Еще одну женщину не удалось спасти — у нее остались муж и двое детей, рассказал РИА Новости сосед семьи Владимир Хроменков.

По его словам, супруг женщины до сих пор находится в шоковом состоянии после того, как ребенок рассказал ему, что матери не стало. «Муж, конечно, в шоке, психологи с ним работали (...) И девочки такие хорошие, одна на рояле играет, поет. Такие, не баловные, ничего (...) Одна, наверное, в 10-м классе, другая в пятом», — отметил собеседник агентства.

Сам Хроменков также пострадал во время ночной атаки, подробности которой раскрыла его дочь. С ее слов, мужчина спал в спальне, когда его сбросило на пол взрывной волной. «Дверь переклинило, он не мог открыть, и пошло сильное задымление, он уже задыхался. Но пожарные шли с первых этажей, поэтому дверь взломали, и ему повезло», — рассказала россиянка.

Многоэтажный дом на улице Союзной в Курске ВСУ атаковали в ночь на 15 августа. В сети появились кадры загоревшегося в результате атаки здания.

