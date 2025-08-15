Мир
Жители Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа

NBC: Жители Аляски одобрили решение Трампа встретиться с Путиным
Жители Аляски в целом одобрили решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в их штате. Их слова передает телеканал NBC News.

«Я не сторонник Трампа и не голосовал за него, но это не значит, что я не хочу, чтобы смерть прекратилась. Если он сможет способствовать этому, надо его поддерживать», — сказал один из местных жителей.

Еще один собеседник телеканала заявил, что между Трампом и Путиным установились хорошие личные отношения, характерные для лидеров стран.

Некоторые жители считают, что саммит двух стран имеет особое значение для Аляски, так как штат географически ближе к России, чем любой другой штат США.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

