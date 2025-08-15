Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 15 августа 2025Забота о себе

Звезда американских сериалов забеременела от покойного мужа

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mark Davis / Getty Images

Американская актриса Лаура Оррико рассказала, что забеременела от покойного мужа. Ее слова приводит издание Metropoles.

«Если бы я не сделала это сейчас, потом было бы слишком поздно. Я бы жалела об этом всю оставшуюся жизнь. Я никогда не собиралась делать это в одиночку, но больше не могла ждать», — заявила 48-летняя звезда американских сериалов «C.S.I.: Майами» и «Король Квинса».

Материалы по теме:
Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида. Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида.Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
25 декабря 2022
Каннибализм, абьюз и крах карьеры. Актер Арми Хаммер наконец прервал молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес
Каннибализм, абьюз и крах карьеры.Актер Арми Хаммер наконец прервал молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес
12 февраля 2023
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023

У мужа актрисы врачи 10 лет назад диагностировали рак головного мозга, который вылечить так и не удалось.

Репродуктолог Альваро Чеккен объяснил, что Оррико смогла забеременеть благодаря сперме, которую ее супруг сдал при жизни. Затем биоматериал заморозили, а после разморозки провели экстракорпоральное оплодотворение.

Ранее в Бразилии забеременела 13-летняя школьница. Произошло это после игры в «русскую рулетку» с сексуальным подтекстом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    В США объяснили поездку Зеленского в Европу

    Женщина сравнила момент нападения акулы на ее подругу с фильмом «Челюсти»

    Политолог назвал ключевые темы саммита Путина и Трампа

    Звезда американских сериалов забеременела от покойного мужа

    Экс-депутат Рады предсказал новые встречи после саммита на Аляске

    В Сызрани прогремели взрывы

    Бывший премьер-министр России высказался о встрече Трампа и Путина

    Российские военные ликвидировали нациста из ГУР Украины

    Стало известно о продвижении российских войск и деморализации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости