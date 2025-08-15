Звезда американских сериалов забеременела от покойного мужа

Американская актриса Лаура Оррико рассказала, что забеременела от покойного мужа. Ее слова приводит издание Metropoles.

«Если бы я не сделала это сейчас, потом было бы слишком поздно. Я бы жалела об этом всю оставшуюся жизнь. Я никогда не собиралась делать это в одиночку, но больше не могла ждать», — заявила 48-летняя звезда американских сериалов «C.S.I.: Майами» и «Король Квинса».

У мужа актрисы врачи 10 лет назад диагностировали рак головного мозга, который вылечить так и не удалось.

Репродуктолог Альваро Чеккен объяснил, что Оррико смогла забеременеть благодаря сперме, которую ее супруг сдал при жизни. Затем биоматериал заморозили, а после разморозки провели экстракорпоральное оплодотворение.

