Звезда «Универа» приехал на Аляску в день встречи Путина и Трампа

Актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», приехал на Аляску в день встречи президентов России и США. Видеороликом из Анкориджа артист поделился в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гайдулян прогулялся по крупнейшему городу Аляски и продемонстрировал подписчикам памятник путешественнику Джеймсу Куку. Также он пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.

Известно, что 15 августа Путин и Трамп проведут первые очные переговоры в период второго президентского срока главы Белого дома. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени.

Трамп рассчитывает, что переговоры пройдут хорошо. Об этом он сказал журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.