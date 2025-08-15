Культура
19:58, 15 августа 2025

Звезда «Универа» приехал на Аляску в день встречи Путина и Трампа

Андрей Гайдулян сообщил, что прибыл на Аляску в день переговоров Путина и Трампа
Андрей Шеньшаков
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», приехал на Аляску в день встречи президентов России и США. Видеороликом из Анкориджа артист поделился в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гайдулян прогулялся по крупнейшему городу Аляски и продемонстрировал подписчикам памятник путешественнику Джеймсу Куку. Также он пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.

Известно, что 15 августа Путин и Трамп проведут первые очные переговоры в период второго президентского срока главы Белого дома. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени.

Трамп рассчитывает, что переговоры пройдут хорошо. Об этом он сказал журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.

