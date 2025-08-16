Американский журналист пришел в восторг от подарка российского коллеги

РИА Новости: Журналист Гленн пришел в восторг от бутылки русской водки в подарок

Американский журналист Брайан Гленн, освещавший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, пришел в восторг от подарка, полученного от российского коллеги. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, Гленну вручили бутылку русской водки.

Ранее стало известно, что Россия в первом полугодии увеличила экспорт водки в денежном выражении сразу на 39 процентов, до примерно 25 миллионов долларов. За первые шесть месяцев 2025 года РФ поставила на зарубежные рынки 16 тысяч тонн спиртного напитка.