Белый дом опубликовал еще одно фото со встречи Путина и Трампа

Белый дом опубликовал фото со встречи Путина и Трампа, сопроводив его подписью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Белый дом опубликовал еще одну фотографию российского президента Владимира Путина с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом со встречи на Аляске, сопроводив ее подписью. Снимок был размещен на официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

«Целью всегда является мир», — отмечается в подписи. На черно-белом фото изображены Трамп, Путин, а также российский переводчик.

Белый дом уже публиковал совместное фото президентов России и США. «Стремясь к миру», — гласила подпись к фотографии. Пост также сопровождался двумя эмодзи — флагами США и РФ.

Ранее американский президент заявил, что в ходе саммита с российским лидером им удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая разрешение конфликта на Украине, сделки пока нет.

