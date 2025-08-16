Путешествия
15:45, 16 августа 2025

Блогерша описала еду в Латинской Америке фразой «опасно для русского туриста»

Алина Черненко

Кадр: #делайчёхочешь / YouTube

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Сальвадоре и описала местную еду фразой «опасно для русского туриста». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что главное блюдо в этой стране Латинской Америки — попусы. Они представляют собой круглые лепешки из кукурузного теста, внутри которых спрятана начинка. Их жарят на раскаленной чугунной плите — так тесто подрумянивается, а начинка внутри остается сочной и горячей.

Ершова добавила, что у каждой сальвадорской семьи свой рецепт попусов, но есть три классических варианта: сырные, с бобами и «ревуэльтас» — с сыром, бобами и свининой. Кроме того, они бывают и в более экзотическом виде: с креветками, чесноком, халапеньо или даже цветами тыквы.

Попусы — это еда, которая способна испортить бизнес ресторанам, призналась путешественница. Ее стоимость — от 25 до 50 центов (примерно от 20 до 40 рублей) за штуку.

«В России мы привыкли, что вкусно значит дорого. В Сальвадоре же вкусно значит почти бесплатно. И если вы хоть раз поедите попусы с утренним кофе на веранде, глядя на тропический дождь, вам придется серьезно подумать… а стоит ли возвращаться домой, где за такие деньги можно разве что батон купить», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о плюсах жизни в Сальвадоре. В частности, она отметила, что эта латиноамериканская страна «лечит нервную систему».

