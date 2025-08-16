Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 16 августа 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на раздачу орденов невоевавшим командирам

ТАСС: В ВСУ раздают ордена невоевавшим командирам
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на раздачу орденов командирам, не участвовавшим в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Так, особо негативно в ВСУ относятся к бывшим сотрудникам МВД Украины. По словам одного из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады, раньше служившего правоохранителем, за годы нахождения в армии он получил два боевых ранения, но ни разу не был награжден. При этом командир роты и комбат военного ни разу не бывавшие в штурме, имеют ордена и медали. «Точно такой же "орденоносец" — водитель командира роты», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что распределение наград давно стало больной темой для ВСУ. «Как правило, в большинстве подразделений украинской армии действует простой принцип — награждать непричастных и наказывать невиновных», — сказал представитель силовых структур.

Ранее боец из 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины из мести сдал российским войскам координаты своих сослуживцев, которые его унижали. В ходе проверки полученной информации воздушная разведка нашла месторасположение обидчиков солдата, после чего по ним был нанесен удар беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мирное предложение Трампа по Украине

    Мерц испугался новой перепалки Зеленского с Трампом

    Пилот решил помешать бывшей девушке засудить его и обвинил ее в попытке взорвать самолет

    Кадыров рассказал об отражении прорыва ВСУ на сумском направлении

    В США заявили о пересмотре условий урегулирования на Украине

    Политолог спрогнозировал возможные сроки проведения новой встречи Путина и Трампа

    Профайлер описал поведение Трампа на встрече с Путиным

    Троллейбус въехал в легковой автомобиль в российском городе, вызвал пожар и попал на видео

    Shaman спел перед Ким Чен Ыном

    Мерц назвал решающую сторону в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости