ТАСС: В ВСУ раздают ордена невоевавшим командирам

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на раздачу орденов командирам, не участвовавшим в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Так, особо негативно в ВСУ относятся к бывшим сотрудникам МВД Украины. По словам одного из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады, раньше служившего правоохранителем, за годы нахождения в армии он получил два боевых ранения, но ни разу не был награжден. При этом командир роты и комбат военного ни разу не бывавшие в штурме, имеют ордена и медали. «Точно такой же "орденоносец" — водитель командира роты», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что распределение наград давно стало больной темой для ВСУ. «Как правило, в большинстве подразделений украинской армии действует простой принцип — награждать непричастных и наказывать невиновных», — сказал представитель силовых структур.

Ранее боец из 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины из мести сдал российским войскам координаты своих сослуживцев, которые его унижали. В ходе проверки полученной информации воздушная разведка нашла месторасположение обидчиков солдата, после чего по ним был нанесен удар беспилотниками.

