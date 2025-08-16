Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:32, 16 августа 2025Культура

Бузова из Ниццы двумя словами оценила переговоры Путина и Трампа

Бузова о переговорах Путина и Трампа на Аляске: Лед тронулся
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: @buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова, находящаяся сейчас в Ницце, фразой из двух слов оценила прошедшие на Аляске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Впечатлениями от саммита она поделилась с подписчиками в Telegram.

«Лед тронулся», — написала певица.

В одном из опубликованных видео она подчеркнула, что уснула, не дождавшись окончания переговоров, однако с самого утра начала мониторить «все паблики, все выдержки». Затем Бузова рассказала, что проводит последние часы в Ницце, которые потратит на то, чтобы искупаться.

Ранее Бузова оказалась очевидицей атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. По ее словам, она услышала грохот и, выйдя из номера, увидела взрыв над морем. Певица добавила, что три часа оставалась без связи и только утром узнала подробности о случившемся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ потеряли 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять одно видео. О чем оно было?

    Захарова призвала участников встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки

    В России высказались о перспективе трехсторонней встречи лидеров

    Раскрыта новая схема мошенников по обману россиян

    Стало известно о новой встрече коалиции союзников Украины

    Политолог назвал главное отличие переговоров Путина и Трампа от прошлых встреч президентов

    Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

    «Локомотив» вырвал ничью у новичка РПЛ

    На украинском телевидении рассказали о летавшем на Аляску «двойнике Путина»

    ЕС заявил о готовности ужесточить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости