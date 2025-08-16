Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 16 августа 2025Мир

Бывший посол США в России раскритиковал заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

Экс-посол Салливан: Путин и Трамп не сказали ничего конкретного после встречи

Фото: Adriano Machado / Reuters

Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью CBS News раскритиковал заявления американского и российского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам их встречи на Аляске. Он отметил, что политики не сказали ничего конкретного.

«Где же, собственно, дело? Если это заявление — все, то не будет никаких дальнейших встреч, никаких дальнейших брифингов и так далее. Это будет целая куча суеты из ничего», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что подобные слова могли звучать в день инаугурации Трампа, но не в середине августа, когда американская администрация постоянно говорит о желании понять серьезность намерений Путина достичь урегулирования на Украине.

Переговоры президентов завершились спустя 2 часа 45 минут. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделки нет». Путин и Трамп подвели итоги переговоров. Саммит на Аляске завершился

    Результаты переговоров с Путиным для Трампа оценили одной фразой

    Врач рассказал о вреде кофе натощак

    Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

    Экс-советник Трампа назвал переговоры победой Путина

    На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

    Названа сильная сторона Путина на переговорах с Трампом

    Путин завершил визит на Аляску

    Раскрыта длительность выступления Путина и Трампа на пресс-конференции в США

    В США указали на необычную деталь во время встречи Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости