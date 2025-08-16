Бывший посол США в России раскритиковал заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью CBS News раскритиковал заявления американского и российского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам их встречи на Аляске. Он отметил, что политики не сказали ничего конкретного.

«Где же, собственно, дело? Если это заявление — все, то не будет никаких дальнейших встреч, никаких дальнейших брифингов и так далее. Это будет целая куча суеты из ничего», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что подобные слова могли звучать в день инаугурации Трампа, но не в середине августа, когда американская администрация постоянно говорит о желании понять серьезность намерений Путина достичь урегулирования на Украине.

Переговоры президентов завершились спустя 2 часа 45 минут. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три».

