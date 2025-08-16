Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 16 августа 2025Мир

Додон оценил саммит глав России и США

Додон: Путин и Трамп показали всему миру пример политической ответственности
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В ходе недавнего саммита на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп показали всеми миру пример политической ответственности. Об этом в Telegram-канале заявил бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон.

«Состоявшаяся встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав», — сказал политик.

По словам Додона, в Молдавии приветствуют усилия по прекращению российско-украинского конфликта и верят, что здравый смысл, дипломатия и готовность к компромиссу возьмут верх.

Ранее военкор Александр Коц заметил, что у Трампа после встречи с Путиным появилось понимание о начале большого пути с Россией.

Встреча глав государств на Аляске состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

    В России назвали важные результаты встречи Путина и Трампа

    Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил финансирование с Украины

    На Западе заявили о победе России после саммита на Аляске

    В США предупредили о санкциях в случае отказа Путина встретиться с Зеленским

    Додон оценил саммит глав России и США

    Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

    Путин по пути с Аляски посетил российский регион

    Стало известно о массовой гибели украинских штурмовиков ради видео о взятии села

    Военкор прокомментировал встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости