Додон: Путин и Трамп показали всему миру пример политической ответственности

В ходе недавнего саммита на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп показали всеми миру пример политической ответственности. Об этом в Telegram-канале заявил бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон.

«Состоявшаяся встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав», — сказал политик.

По словам Додона, в Молдавии приветствуют усилия по прекращению российско-украинского конфликта и верят, что здравый смысл, дипломатия и готовность к компромиссу возьмут верх.

Ранее военкор Александр Коц заметил, что у Трампа после встречи с Путиным появилось понимание о начале большого пути с Россией.

Встреча глав государств на Аляске состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.