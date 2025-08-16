Россия
22:12, 15 августа 2025Россия

Двух человек спасли из-под завалов после взрыва на заводе под Рязанью

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двух человек спасли из-под завалов после ЧП на заводе «Эластик», расположенном в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На месте инцидента работают специалисты МЧС и Росгвардии.

Поисково-спасательные работы будут вестись в круглосуточном режиме, добавили в чрезвычайном ведомстве. Для этого развернуты световые башни, в то время как на отдельных участках проводится проливка конструкций.

В настоящее время предварительно сообщается о 117 пострадавших. Известно о пятерых погибших.

Об инциденте в Шиловском районе области стало известно в пятницу, 15 августа. Согласно предварительной информации, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненые были сразу доставлены в больницу. Взрыв произошел из-за детонации боеприпаса.

По словам главы российского региона Павла Малкова, под завалами завода могут находиться не менее 20 человек. Ранее в сети появился ролик с людьми, бегущими от пожара.

    Все новости