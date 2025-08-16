Мир
Эрдоган заявил о новом этапе переговоров по Украине

Эрдоган: Встреча Путина и Трампа придала новый импульс переговорам по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа придал новый импульс поискам путей урегулирования конфликта на Украине. О новом этапе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Саммит, состоявшийся на Аляске между президентами Трампом и Путиным, придал новый импульс поискам пути к прекращению украинского кризиса», — отметил глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара приветствует российско-американские переговоры, а также выразил надежду, что этот новый этап уже с участием президента Украины Владимира Зеленского «заложит основу для прочного мира». Он отметил, что Турция готова всячески содействовать усилиям по урегулированию конфликта.

Ранее Путин описал переговоры с Трампом как очень откровенные и содержательные. Он добавил, что разговор с американским лидером приблизил стороны к «нужным решениям».

