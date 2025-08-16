Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

Белый дом опубликовал фото, на которое попали записи Путина со встречи на Аляске

Фотограф, работавший на саммите в Анкоридже, штат Аляска, случайно заснял записи президента России Владимира Путина. Соответствующий кадр был размещен в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Снимок выполнен в черно-белой цветовой гамме. На нем запечатлен диалог между российским лидером и главой США Дональдом Трампом.

На фото тяжело разобрать, что именно написано на бумагах, которые российский лидер держит в руках. Однако можно заметить, что записи сделаны на русском языке от руки.

Первая за четыре года встреча российских и американских лидеров прошла 15 августа на Аляске. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

