Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:44, 16 августа 2025Интернет и СМИ

Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

Белый дом опубликовал фото, на которое попали записи Путина со встречи на Аляске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @WhiteHouse / X

Фотограф, работавший на саммите в Анкоридже, штат Аляска, случайно заснял записи президента России Владимира Путина. Соответствующий кадр был размещен в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Снимок выполнен в черно-белой цветовой гамме. На нем запечатлен диалог между российским лидером и главой США Дональдом Трампом.

На фото тяжело разобрать, что именно написано на бумагах, которые российский лидер держит в руках. Однако можно заметить, что записи сделаны на русском языке от руки.

Фото: @WhiteHouse / X

Первая за четыре года встреча российских и американских лидеров прошла 15 августа на Аляске. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

    Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

    Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

    Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

    Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

    В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

    Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

    Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

    Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

    Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости