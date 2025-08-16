Госдеп США оставил в отеле секретные данные по встрече Путина и Трампа

NPR: Госдеп оставил в отеле документы с секретными данными по встрече на Аляске

Трое гостей отеля Captain Cook, который находится в Анкоридже, обнаружили документы с маркировкой Госдепартамента США по встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, оставленные в одном из общедоступных принтеров гостиницы. Об этом сообщает телеканал NPR, изучивший бумаги.

Как отмечают авторы материала, документы состоят из восьми страниц, которые скорей всего были напечатаны сотрудниками Госдепа и оставлены случайно.

На первой странице прописано расписание встреч на 15 августа, включая конкретные названия помещений на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Кроме того, в тексте указано, что Трамп намеревался вручить Путину церемониальный подарок — настольную статую американского белоголового орлана.

Со 2-й по 5-ю страницы указаны имена и номера телефонов трех американских чиновников, а также имена 13 официальных лиц США и России. В списке также было прописано, как правильно обращаться к членам российской делегации.

На страницах 6 и 7 пакета описывалось, как и для кого будет сервироваться обед на саммите. В меню, приложенном к документам, указывалось, что обед будет дан «в честь его превосходительства Владимира Путина». Согласно схеме рассадки, президенты России и США должны были сидеть друг напротив друга во время обеда.

Ранее стало известно, что запланированный обед российской и американской делегаций отменили после того, как Путин и Трамп выступили на пресс-конференции перед журналистами.