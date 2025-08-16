Влияние встречи Путина и Трампа на Евросоюз оценили

Колунджич: Евросоюз не изменит свою политику после встречи Путина и Трампа

Европейский союз (ЕС) быстро не изменит свой подход к ситуации вокруг Украины после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич в интервью РИА Новости.

«Трамп — это политик быстрых и резких реакций, как в словах, так и в действиях. Как следствие, после встречи с Путиным он переложил ответственность на ЕС и НАТО. Теперь Европе, хоть они ее и не было на Аляске, предстоит принять тяжелое решение и взять на себя ответственность за свою политику, но они разучились это делать. Поэтому (...) изменение политики ЕС и НАТО по крайней мере в краткосрочной перспективе маловероятно», — отметил эксперт.

По словам Колунджича, Евросоюз и Украина намерены дальше продолжать боевые действия, поскольку в ином случае им пришлось бы признать свои ошибки и что они изначально выбрали неверный курс. Он также напомнил, что Брюссель запустил «милитаризационную машину, чтобы поддержать свою ослабленную экономику».

Ранее Трамп по итогам переговоров с Путиным заявил, что европейские страны должны «немного поучаствовать» в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что возможность достичь соглашения теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского и европейцев.