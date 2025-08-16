Кит бросился кусать дайверов на глазах у испуганных туристов и попал на видео

Уточняется, что инцидент произошел во время шоу в Океаническом парке Хайчан в Сычуани. На записи видно, как огромный белый кит кусает дайверов за ноги, а туристы кричат, наблюдая за этим.

Ранее сообщалось, что в Аланье, популярном курорте в Турции, заметили акулу, плавающую рядом с туристами. Россиянка Екатерина, отдыхавшая в Махмутларе, заявила в разговоре с изданием, что, увидев акулу с берега и сняв ее на видео, сразу предупредила всех отдыхающих и сообщила о произошедшем спасателю.