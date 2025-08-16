Путешествия
17:59, 16 августа 2025
Путешествия

Кит бросился кусать дайверов на глазах у испуганных туристов и попал на видео

Кит-белуха бросился кусать дайверов в аквариуме в Китае и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кит-белуха бросился кусать дайверов в аквариуме в Китае на глазах у испуганных туристов и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел во время шоу в Океаническом парке Хайчан в Сычуани. На записи видно, как огромный белый кит кусает дайверов за ноги, а туристы кричат, наблюдая за этим.

Ранее сообщалось, что в Аланье, популярном курорте в Турции, заметили акулу, плавающую рядом с туристами. Россиянка Екатерина, отдыхавшая в Махмутларе, заявила в разговоре с изданием, что, увидев акулу с берега и сняв ее на видео, сразу предупредила всех отдыхающих и сообщила о произошедшем спасателю.

