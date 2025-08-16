Мир
01:19, 16 августа 2025Мир

Команда Трампа начала просить деньги у сторонников во время его встречи с Путиным

Команда Трампа в ходе его встречи с Путиным запустила сбор пожертвований
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Команда президента США Дональда Трампа в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным разослала сторонникам электронные письма с просьбой пожертвовать деньги. Об это сообщает Assosiated Press.

В письме подчеркивалась важность переговоров глав двух государств для всего мира и содержался призыв пожертвовать от 10 долларов.

«Я встречаюсь с Путиным на Аляске. Тут немного прохладно. Эта встреча очень важна для всего мира... Никто в мире не умеет заключать сделки так, как я», — говорилось в сообщении.

Ранее стало известно о завершении переговоров Трампа и Путина в узком формате. Они продлились 2 часа 45 минут.

