«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC CUP-2025

Московский «Локомотив» сыграет с сербской «Црвеной Звездой» в полуфинале международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Групповой этап соревнований завершился в пятницу, 15 августа. В другом полуфинале сыграют бразильский «Флуминенсе» и турецкий «Гезтепе». Матчи 1/2 финала турнира пройдут 16 августа.

В UTLC CUP-2025 принимают участие команды из шести стран — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» (все — Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). На поле выйдут футболисты не старше 14 лет.

Международный футбольный турнир UTLC CUP был учрежден в 2017 году в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».