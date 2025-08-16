Мерц высказался о позиции Трампа по Украине

Мерц: США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины

США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Хорошая новость в том, что США готовы поучаствовать в таких гарантиях безопасности и не оставляют это одним европейцам. Но и европейцы должны со своей стороны вносить вклад в обеспечение безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске заявил о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности.