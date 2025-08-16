Бывший СССР
Минобороны Белоруссии сообщило о сотнях нарушений границы республики дронами

Константин Лысяков
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С начала 2025 года дроны более 300 раз нарушили государственную границу Белоруссии. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович, которого цитирует Минобороны республики в Telegram.

Всего, по его словам, зафиксировано более 800 нарушений. Офицер подчеркнул, что они в основном выявлены на южных рубежах, «потому что там обстановка непростая».

«Ну и то нагнетание обстановки, которое сейчас руководителями стран НАТО связано в первую очередь с проведением учений, "Запад — 2025", и под этим предлогом проводят свои учения», — отметил Лукьянович.

Ранее над Минском впервые с начала спецоперации сбили беспилотник. Ситуацию взял на личный контроль президент страны Александр Лукашенко. Как выяснил белорусский Следственный комитет, аппарат оказался начинен тротилом. Также было обнаружено большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков.

