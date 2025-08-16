Бывший СССР
На украинском телевидении рассказали о летавшем на Аляску «двойнике Путина»

Психолог с Украины Попов заявил, что на Аляску летал двойник Путина
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом якобы летал молодой двойник главы России Владимира Путина, утверждает в эфире украинского телеканала «Киев24» кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Украинский эксперт заявил, что Путин на кадрах встречи с Трампом выглядит моложе и спортивнее своих 72 лет, а также уверенно передвигается. «Прекрасно прошел более ста метров без проблем», — сказал психолог.

В октябре 2023-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина нет двойников.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался. А в 2021 году Песков сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.

