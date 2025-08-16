На Западе заявили о грандиозном возвращении Путина на международную арену

Tribune de Genève: Трамп грандиозно вернул Путина на международную арену

Президент США Дональд Трамп устроил российскому лидеру Владимиру Путину грандиозное возвращение на международную арену. Об этом в субботу, 16 августа, сообщает газета Tribune de Genève.

«Красная дорожка, истребители и море дружелюбия: в пятницу Дональд Трамп устроил Владимиру Путину грандиозное возвращение на международную арену. Для президента России, чья страна подпадает под действие многочисленных санкций во многих странах, такой прием сам по себе является исключением», — отмечает издание.

По мнению авторов материала, подобный прием со всеми почестями был немыслим, пока Трамп не вернулся в Белый дом.

Ранее Трамп лично встретил Путина по прибытии на красной дорожке. Главы государств пожали друг другу руки и прошли к кортежу американского лидера. В момент прохода президентов в небе над Анкориджем появился бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении истребителей.