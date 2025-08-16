Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:30, 16 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о грандиозном возвращении Путина на международную арену

Tribune de Genève: Трамп грандиозно вернул Путина на международную арену
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп устроил российскому лидеру Владимиру Путину грандиозное возвращение на международную арену. Об этом в субботу, 16 августа, сообщает газета Tribune de Genève.

«Красная дорожка, истребители и море дружелюбия: в пятницу Дональд Трамп устроил Владимиру Путину грандиозное возвращение на международную арену. Для президента России, чья страна подпадает под действие многочисленных санкций во многих странах, такой прием сам по себе является исключением», — отмечает издание.

По мнению авторов материала, подобный прием со всеми почестями был немыслим, пока Трамп не вернулся в Белый дом.

Ранее Трамп лично встретил Путина по прибытии на красной дорожке. Главы государств пожали друг другу руки и прошли к кортежу американского лидера. В момент прохода президентов в небе над Анкориджем появился бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении истребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ потеряли 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять одно видео. О чем оно было?

    Захарова призвала участников встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки

    В России высказались о перспективе трехсторонней встречи лидеров

    Раскрыта новая схема мошенников по обману россиян

    Стало известно о новой встрече коалиции союзников Украины

    Политолог назвал главное отличие переговоров Путина и Трампа от прошлых встреч президентов

    Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

    «Локомотив» вырвал ничью у новичка РПЛ

    На украинском телевидении рассказали о летавшем на Аляску «двойнике Путина»

    ЕС заявил о готовности ужесточить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости