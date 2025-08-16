Песков оценил разговор Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа был крайне позитивным

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был крайне позитивным. Такую оценку встрече двух лидеров на Аляске дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента. Это тот самый разговор, который позволяет уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — сказал он.

По его словам, такие встречи открывают новые возможности для того, чтобы мирным путем разрешать международные проблемы.

Ранее Песков объяснил отказ Путина и Трампа от вопросов журналистов на пресс-конференции. «Были сделаны исчерпывающие заявления», — ответил он на вопрос.