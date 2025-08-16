Россия
В Кремле объяснили отказ Путина и Трампа от вопросов журналистов на пресс-конференции

Песков: Президенты по итогам встречи сделали исчерпывающие заявления
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам встречи сделали исчерпывающие заявления, поэтому было принято решение отказаться от вопросов журналистов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Были сделаны исчерпывающие заявления», — ответил он на вопрос, почему формат из заявленной пресс-конференции трансформировался в итоговое заявление.

Ранее американский президент заявил, что в ходе саммита с российским лидером на военной базе Элмендорф-Ричардсон удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая конфликт на Украине, сделки пока нет.

В общей сложности саммит на высшем уровне длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

