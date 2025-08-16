Россия
06:29, 16 августа 2025

Путин привезет с Аляски в Россию подарок от архиепископа Алексия

Архиепископ Алексий подарил Путину икону святого Германа Аляскинского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Православный священник архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий подарил президенту РФ Владимиру Путину икону святого Германа Аляскинского. Об этом сообщил РИА Новости секретарь священника Ривас.

По его словам, данная икона была написана на горе Афон. Собеседник агентства отметил, что российский лидер также подарил высокопреосвященству две иконы — образ преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки и икону Успения Пресвятой Богородицы. Ривас выразил надежду, что они будут выставлены в храме Святого Иннокентия.

15 августа на Аляске прошел саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. После переговоров российский лидер возложил цветы к могилам похороненных в Анкоридже советских летчиков и встретился с архиепископом Алексием.

