Россияне начали скупать одну вещь из-за Лаврова

Свитер с надписью «СССР» раскупили на месяц вперед после фотографий Лаврова

Россияне начали скупать свитера с надписью «СССР» после того, как в подобной вещи на Аляске появился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом со ссылкой на владельца бренда SelSovet Екатерину Варлакову пишет ТАСС.

По ее словам, фото главы российского внешнеполитического ведомства в этой детали гардероба вызвало фурор. После обнародования снимка продажи бренда заметно выросли. «Моделей в продаже не было со вчерашнего утра уже, сейчас можно оформить предзаказ, а ждать его один или полтора месяца будут люди», — объяснила Варлакова.

Ранее политолог Алексей Мартынов раскрыл значение свитера Лаврова. Эксперт заявил, что он является отсылкой к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намекает на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.

