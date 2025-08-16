Бывший СССР
Российские военные уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили базу иностранного легиона ВСУ в Черниговской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные уничтожили пункт дислокации наемников Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, удар по базе был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М».

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВС РФ уничтожили в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) по меньшей мере 12 иностранных наемников. По словам источника издания, в результате удара по тренировочному лагерю разлетелись обломки, а взрывная волна потрясла стоящие рядом деревья.

