Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:54, 16 августа 2025Культура

Shaman спел перед Ким Чен Ыном

Shaman спел перед Ким Чен Ыном на концерте в честь 80-летия освобождения Кореи
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: KCNA / Reuters

Российский певец Shaman выступил перед главой КНДР Ким Чен Ыном на концерте в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Концерт состоялся в Пхеньянском дворце спорта 15 августа. Среди зрителей также присутствовал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Как стало известно, Shaman исполнил песни «Встанем», «Моя Россия» и другие.

Певец прибыл в Северную Корею в составе делегации России 14 августа. В нее также вошли ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

8 августа Shaman и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту. Застрявшие с другими автомобилистами певцы вышли из машины и устроили импровизированный концерт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мирное предложение Трампа по Украине

    Мерц испугался новой перепалки Зеленского с Трампом

    Пилот решил помешать бывшей девушке засудить его и обвинил ее в попытке взорвать самолет

    Кадыров рассказал об отражении прорыва ВСУ на сумском направлении

    В США заявили о пересмотре условий урегулирования на Украине

    Политолог спрогнозировал возможные сроки проведения новой встречи Путина и Трампа

    Профайлер описал поведение Трампа на встрече с Путиным

    Троллейбус въехал в легковой автомобиль в российском городе, вызвал пожар и попал на видео

    Shaman спел перед Ким Чен Ыном

    Мерц назвал решающую сторону в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости