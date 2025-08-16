Shaman спел перед Ким Чен Ыном на концерте в честь 80-летия освобождения Кореи

Российский певец Shaman выступил перед главой КНДР Ким Чен Ыном на концерте в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Концерт состоялся в Пхеньянском дворце спорта 15 августа. Среди зрителей также присутствовал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Как стало известно, Shaman исполнил песни «Встанем», «Моя Россия» и другие.

Певец прибыл в Северную Корею в составе делегации России 14 августа. В нее также вошли ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

8 августа Shaman и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту. Застрявшие с другими автомобилистами певцы вышли из машины и устроили импровизированный концерт.