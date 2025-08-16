Россия
21:20, 15 августа 2025

Снаряд ВСУ упал на многоквартирный дом в российском регионе

РИА Новости: Один человек погиб при попадании снаряда ВСУ на жилой дом в Донецке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке снаряд попал в многоквартирный жилой дом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает журналист РИА Новости.

Как уточняется, прямое попадание снаряда пришлось на седьмой этаж многоэтажки. Повреждение получили гражданская инфраструктура и кафе, находящиеся по близости. По данным очевидцев удара, один человек погиб.

Официальная информация в настоящий момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной республике (ДНР) при атаке украинского беспилотника пострадал водитель, перевозивший воду. Глава региона Денис Пушилин также подтвердил, что в результате атаки дрона пострадала женщина 2005 года рождения.

