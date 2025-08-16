«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 14-й минуте первый мяч забил нападающий гостей Матео Кассьерра. Через четыре минуты счет сравнял форвард Маркиньос Коста. На 38-й минуте вывел «Спартак» вперед полузащитник Жедсон Фернандеш. Во втором тайме на 63-й минуте вновь сравнял счет нападающий Александр Соболев.

Таким образом, после пяти матчей «Зенит» располагается на восьмом месте, имея в активе шесть очков. «Спартак» занимает 11-е место с пятью очками. Лидером является московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» примет «Динамо» из Махачкалы. Обе встречи пройдут 23 августа.