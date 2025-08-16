Стало известно о новой встрече делегаций из России и США

В Стамбуле может вновь пройти встреча делегаций из России и США по раздражителям

Встреча делегаций России и США по устранению раздражителей в двухсторонних отношениях может вновь пройти в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Такая вероятность есть, но место переговоров выбирают стороны», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли Стамбул принять очередную российско-американскую встречу.

Ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что новые консультации относительно устранения раздражителей в двусторонних отношениях между Россией и США могут произойти в ближайшее время. При этом он добавил, что данный процесс может занять много времени.