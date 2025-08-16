Мир
03:52, 16 августа 2025Мир

Посол обозначил дальнейшие шаги РФ и США после встречи Путина и Трампа

Посол Дарчиев сообщил, что после саммита глав РФ и США будут новые консультации
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В скором времени произойдут новые консультации относительно устранения раздражителей в двусторонних отношениях между Россией и США. Об этом в беседе с журналистами «Известий» заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Должны пройти очередные консультации по нормализации <...>, где мы надеемся их предметно обсудить», — подчеркнул дипломат.

При этом он добавил, что данный процесс может занять много времени. Помимо этого, Дарчиев также выразил надежду на то, что процесс возобновления авиасообщения между странами ускорится.

Переговоры глав России и США состоялись в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, штат Аляска. Саммит приняла военная база Элмендорф-Ричардсон.

По итогам встречи организована пресс-конференция, в рамках которой Трамп заявил, что пока определенной сделки нет. Тем временем он подчеркнул, что его российский коллега очень заинтересован в завершении конфликта на Украине.

Тем временем Путин в очередной раз напомнил о необходимости устранения первопричин кризиса. В свою очередь он гарантировал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта. Российский лидер в своей речи затронул вопрос восстановления справедливого баланса в сфере европейской и мировой безопасности.

