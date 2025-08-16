Интернет и СМИ
15:17, 16 августа 2025Интернет и СМИ

Стало известно о расколе между Трампом и Европой по Украине

NYT: Слова Трампа свидетельствуют об отказе от договоренностей с ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости заключения мирного соглашения вместо прекращения огня свидетельствуют о его отказе от договоренностей со странами Европейского союза по Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп, похоже, откололся от Украины и ключевых европейских союзников после саммита с президентом России Владимиром Путиным, приняв точку зрения Путина о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения вместо немедленного прекращения огня», — говорится в материале NYT.

Авторы отмечают, что изменение позиции американского лидера дает России преимущество в переговорах, которые должны продолжиться в понедельник, когда президент Украины Владимир Зеленский встретится с Трампом в Белом доме.

Ранее по завершении саммита на Аляске состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. По словам президента США, все участники разговора сошлись в мнении, что именно мирное соглашение между Россией и Украиной, а не «обычное установление режима прекращении огня», является лучшим способом завершить конфликт.

    Все новости