Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским после встречи с Путиным

Трамп назвал очень хорошим разговор с Зеленским после переговоров с Путиным

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по итогам российско-американского саммита прошел «очень хорошо». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Встреча с президентом Путиным прошла очень хорошо, как и поздний телефонный разговор с президентом Зеленским и европейскими лидерами, включая глубокоуважаемого генсека НАТО [Марка Рютте]», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, все участники разговора сошлись в мнении, что именно мирное соглашение между Россией и Украиной, а не «обычное установление режима прекращении огня», является лучшим способом завершить конфликт.

Ранее стало известно, что послы стран Европейского союза собрались на экстренное заседание по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Европейские государства намерены «согласовать позиции и, возможно, сделать собственное заявление» относительно прошедших переговоров.