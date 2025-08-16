Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о фортификациях в Курской области

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о фортификациях в Курской области. Им стал Дмитрий Шубин, сообщает ТАСС.
Он проходит обвиняемым по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Д. В. на 2 месяца», — заявили представители.
Сам Шубин полностью признает свою вину и охотно идет на контакт со следствием.
