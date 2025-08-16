Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о фортификациях в Курской области

Фигуранта дела о курских фортификациях Шубина отправили под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о фортификациях в Курской области. Им стал Дмитрий Шубин, сообщает ТАСС.

Он проходит обвиняемым по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Д. В. на 2 месяца», — заявили представители.

Сам Шубин полностью признает свою вину и охотно идет на контакт со следствием.

Ранее сообщалось о том, что российского вице-губернатора увезли на допрос из-за пропажи «зубов дракона».